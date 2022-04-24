Левандовски: люди поймут, какой успех для «Баварии» — стать чемпионом в 10-й раз подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (3:1) высказался о завоевании чемпионского титула в Германии.



«Стать чемпионами Германии — большой успех. Мы должны получать удовольствие от этого. В матче с дортмундской «Боруссией» мы показали, что достойны и хотим быть чемпионами. Каждый сезон складывается по-разному. В этот раз была чистая победа и мы показали, что являемся лучшими. Нелегко демонстрировать такую стабильность и отличный футбол на протяжении всего сезона. Через несколько лет люди поймут, каким большим успехом было выиграть чемпионат в десятый раз подряд», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Баварии».



«Бавария» в 32-й раз в своей истории стала чемпионом Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в Бундеслиге.