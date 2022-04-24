Погба прямо во время матча «Арсенал» — «МЮ» написал, что его карьера в клубе не закончена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что его карьера в английском клубе не закончена. Ранее главный тренер «МЮ» Ральф Рангник сообщил, что Погба провёл свой последний матч за «красных дьяволов» в игре с «Ливерпулем». Француз был заменён на 10-й минуте встречи (0:4) из-за травмы. Рангник предположил, что Погба не сыграет за «МЮ» до конца сезона, а с учётом его неопределённости с новым контрактом, возможно, вовсе провёл свой последний матч за «Манчестер Юнайтед».
«Абсолютно опустошён тем, что не смог помочь команде в сегодняшней игре. Я буду работать ещё усерднее, чтобы вернуться сильнее, и надеюсь успеть до конца сезона.
Это ещё не конец. Спасибо всем за вашу поддержку. «Юнайтед», мы поднимемся!» — написал Погба в своих соцсетях прямо во время матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
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