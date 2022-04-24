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«Ливерпуль» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Ливерпуль» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Эвертон». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Эвертон».

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 32 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».

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