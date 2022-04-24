Колыванов: ЦСКА и «Динамо» — две играющие команды. Матч должен быть ярким

Бывший игрок «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 24 апреля.
«Не согласен с теми, кто говорит, что ЦСКА не за что бороться. Последние четыре матча армейцы сыграли неудачно и после перерыва на сборные не находят ту игру и стиль, что был им присущ.
«Динамо» тоже выигрывает матчи с натяжкой, играет не столь ярко, как до зимнего перерыва, не создаёт столько моментов. Самое главное, что команда практически не пропускает и вытаскивает матчи на зубах. Матч с ЦСКА должен получиться интересным. «Динамо» продолжает чемпионскую гонку. Понятно, что не так просто бороться с «Зенитом», но они составляют конкуренцию на протяжении всего сезона.
ЦСКА и «Динамо» — две играющие команды, которые любят играть в комбинационный футбол. Команды хотят играть быстро, ярко, есть исполнители, молодые игроки. Дерби между ЦСКА и «Динамо» — одно из старинных, поэтому матч должен быть ярким», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 24 апреля 2022
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