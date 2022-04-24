Терюшков: с Юраном «Химки» не ошиблись, он отличный мотиватор

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).

«Я всегда говорил, что «Крылья Советов» мне импонируют, команда собрана из доморощенных ребят. Это цепкая, креативная команда, играть против них всегда тяжело. «Химки» же проявили характер, Юран сделал правильные замены, нашёл правильные слова. Теперь будем готовиться к «Уфе», забирать игру дома, а потом играть оставшиеся матчи.



Сергей Юран всегда был отличным мотиватором. Он умеет работать с молодёжью, раскрывать игроков, формирует команду. Этого нам не хватало. С Сергеем Николаевичем мы не ошиблись. Свою работу делает профессионально», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.