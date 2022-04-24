Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Чалова после выхода на замену помог «Базелю» разгромить «Люцерн»

Гол Чалова после выхода на замену помог «Базелю» разгромить «Люцерн»
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился взятием ворот в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022 с «Люцерном».

Россиянин появился на поле на 65-й минуте встречи, а на 88-й минуте забил третий мяч «Базеля» в матче. Команда Чалова одержала победу со счётом 3:0.

Напомним, 24-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. Российский нападающий сыграл в 10 матчах чемпионата Швейцарии, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Базель» набрал 56 очков в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022. «Люцерн» (27) — на предпоследнем, 9-м месте.

Новость по теме
«Базель», за который выступает Чалов, проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022