Гол Чалова после выхода на замену помог «Базелю» разгромить «Люцерн»
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился взятием ворот в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022 с «Люцерном».
Россиянин появился на поле на 65-й минуте встречи, а на 88-й минуте забил третий мяч «Базеля» в матче. Команда Чалова одержала победу со счётом 3:0.
Напомним, 24-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. Российский нападающий сыграл в 10 матчах чемпионата Швейцарии, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Базель» набрал 56 очков в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022. «Люцерн» (27) — на предпоследнем, 9-м месте.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:56
-
18:44
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
Партнерский контент