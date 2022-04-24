Газзаев — о Черчесове: приятно, что наш специалист в первый же сезон стал чемпионом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова с победой в чемпионате Венгрии.

«Поздравляю Станислава Саламовича с чемпионством! Это хороший результат. Приятно, что наш специалист в первый же сезон стал чемпионом», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 24 апреля, «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов, принимал в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 «Уйпешт». Хозяева одержали победу — 2:1.



Благодаря победе в матче с «Уйпештом» команда Черчесова набрала 62 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя – «Кишварды» — 49 очков. Поскольку в венгерском первенстве 33 тура, у «Кишварды» нет математических шансов догнать «Ференцварош». Команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии.