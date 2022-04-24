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«Три очка не пахнут». Сергей Иванов — о победе ЦСКА в матче с «Динамо»

«Три очка не пахнут». Сергей Иванов — о победе ЦСКА в матче с «Динамо»
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о победе московского ЦСКА над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Три очка не пахнут. Хорошо, что ЦСКА победил, но ошибки были, в том числе при выходах один на один. Игра забудется, счёт останется.

После очевидной ямы, в которой оказался ЦСКА после длинной серии побед, сегодняшняя победа поможет из этой ямы выбраться. За третье место реально побороться», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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