Шварц рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:1) в рамках матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нам не хватило нюансов, реализации, не находили свободного игрока. Из всего этого не сложился наш итоговый пазл. Команда создала достаточно много моментов. Удача была не на нашей стороне.



Есть моменты, которые мы можем улучшить в игре. Надо не забывать, что нам противостоял ЦСКА, это серьёзный соперник. Команда располагает техничными игроками. Случаются такие контратаки, но мы все 94 минуты показывали хороший футбол.



Лесовой? Не могу сказать по его травме, но проблема с голеностопом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.