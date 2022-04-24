Эджуке: приехать на матч на электробусе — просто флекс!
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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, как армейцы добирались на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).
«Приехали на обычном автобусе? Это просто флекс! Это было здорово. На следующую игру на метро? Может и быть, никогда не знаешь! Я, кстати, никогда не был в метро. Может, ради впечатлений спущусь», — передаёт слова Эджуке корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что Эджуке забил победный мяч армейцев в матче с бело-голубыми. «Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на 3-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».
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