Спортдир «Баварии»: Холанд? У нас в команде лучший нападающий мира — Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что мюнхенский клуб не заинтересован в нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Я говорил с Левандовски, затем мы поговорим и с его агентом. У Роберта контракт до 2023 года, мы ещё не обсуждали его продление, но сейчас этим займемся.

Холанд? У нас в команде лучший нападающий мира — Роберт Левандовски. Это не имеет смысла», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

33-летний Левандовски в 43 матчах во всех турнирах забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что польского нападающего в своём составе хотела бы видеть испанская «Барселона».

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Ла Лиги:

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