Тренер «Брентфорда» высказался о будущем Эриксена в клубе

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о будущем полузащитника Кристиана Эриксена в клубе.

«Я хотел бы сказать, что уверен, что он останется, но решение будет принято по окончании сезона. Я сделаю все, что в моих силах, но итоговое решение остается за Кристианом. Если ему имеет смысл перейти в другой клуб, то он это сделат.

Я надеюсь, что Кристиан сделает правильный выбор для себя и своей семьи, и я очень надеюсь, что это будет «Брентфорд», — приводит слова Франка Sky Sports.

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду полузащитник в шести матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.



Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».