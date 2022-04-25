Определился состав участников нижегородского отборочного этапа фестиваля «Чемпионата»

Уже на следующей неделе, со 2 по 7 мая 2022 года, в Нижнем Новгороде пройдёт отборочный этап четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата».



В этом году отборочные турниры пройдут в восьми городах, первый турнир стартует 2 мая в Нижнем Новгороде, последний – 3 июня в Самаре, Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.



Турнир игроков 2011 г.р.:



1 мая — заезд, 2—4 мая — игровые дни.



Состав участников:

1. Спартак (Ковров)

2. Текстильщик (Иваново)

3. СШ (Одинцово)

4. СШОР №8-С-1 (НН)

5. СШОР №8-С-2 (НН)

6. Ворсма (Ворсма)

7. Мещера (НН)

8. Волжский берег (Кстово)

9. Метеор (Павлово)

10. Выбор (Одинцово)



Турнир игроков 2012 г.р.;



4 мая — заезд, 5—7 мая — игровые дни.



Состав участников:

1. Спартак (Ковров)

2. ФШМ (Бор)

3. Мещера (НН)

4. Текстильщик-1 (Иваново)

5. Текстильщик-2 (Иваново)

6. СШ №3 (Дзержинск)

7. СЕВЕРНЫЙ-1 (НН)

8. СЕВЕРНЫЙ-2 (НН)

9. СЕВЕРНЫЙ-3 (НН)

10. Ворсма (Ворсма)

11. РЦПФ НН-1 (НН)

12. РЦПФ НН-2 (НН)

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