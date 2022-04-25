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Черчесов ― о потенциальном золотом дубле: было бы неплохо попасть в историю

Черчесов ― о потенциальном золотом дубле: было бы неплохо попасть в историю
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о возможном золотом дубле в Венгрии.

«Полностью доволен периодом в Венгрии. Начало было тяжёлое, о чём я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было. Такого в моей карьере я ещё не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.

Теперь задача взять золотой дубль, но пока об этом не думаем. У нас до финала ещё три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить. «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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