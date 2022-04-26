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Джорджо Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии

Джорджо Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру в национальной команде. Игрок сообщил, что вероятнее всего его последняя игра в составе сборной Италии пройдёт 1 июня в матче со сборной Аргентины.

«Я попрощаюсь со сборной Италии на «Уэмбли», где я испытал вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определенно будет моя последняя игра в сборной Италии», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч между действующими чемпионами Европы и командой Южной Америки состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.

УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновлённый и расширенный меморандум о сотрудничестве, рассчитанный до 30 июня 2028 года. На мероприятии стороны согласовали проведение матча между сборными Италии и Аргентины. Встреча, которая пройдёт летом следующего года, получила название «Финалиссима».

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