Защитник «Вильярреала» Фойт: «Ливерпуль» — самая сбалансированная команда Европы

24-летний аргентинский защитник «Вильярреала» Хуан Фойт высказался о сильных сторонах английского «Ливерпуля» в преддверии первого матча в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы ещё не знаем, как они будут играть, но мы спокойны, потому что уверены, что наш тренерский штаб уделит много времени к подготовке к этой игре (интервью записывалось 19 апреля после матча с «Валенсией». – Прим. «Чемпионата»).
Наша задача – выложиться на все 100%. Мы понимаем, что это команда высшего уровня, которая побеждает такие гранды, как «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Они очень сильны в нападении и также организованны в обороне. Считаю, что «Ливерпуль» — самая сбалансированная команда Европы.
Я ещё не сталкивался с такими игроками, как Луис Диас, Садио Мане и Мохамед Салах, но я уважаю их, как и должно быть, — это игроки высокого уровня, посмотрим, как получится противостоять им», — приводит слова Фойта AS.
«Вильярреал» обыграл «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Напомним, первая встреча состоится в Англии, на стадионе «Энфилд» в среду, 27 апреля. Её начало запланировано на 22:00 мск.
- 26 апреля 2022
-
06:44
-
06:23
-
06:19
-
05:58
-
05:57
-
05:42
-
05:09
-
04:57
-
04:21
-
03:56
-
03:54
-
03:39
-
03:13
-
02:53
-
02:16
-
02:02
-
01:39
-
01:35
-
01:14
-
00:53
-
00:38
-
00:35
-
00:12
-
00:05
- 25 апреля 2022
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
22:53
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:36