Защитник «Вильярреала» Фойт: «Ливерпуль» — самая сбалансированная команда Европы

24-летний аргентинский защитник «Вильярреала» Хуан Фойт высказался о сильных сторонах английского «Ливерпуля» в преддверии первого матча в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы ещё не знаем, как они будут играть, но мы спокойны, потому что уверены, что наш тренерский штаб уделит много времени к подготовке к этой игре (интервью записывалось 19 апреля после матча с «Валенсией». – Прим. «Чемпионата»).

Наша задача – выложиться на все 100%. Мы понимаем, что это команда высшего уровня, которая побеждает такие гранды, как «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Они очень сильны в нападении и также организованны в обороне. Считаю, что «Ливерпуль» — самая сбалансированная команда Европы.

Я ещё не сталкивался с такими игроками, как Луис Диас, Садио Мане и Мохамед Салах, но я уважаю их, как и должно быть, — это игроки высокого уровня, посмотрим, как получится противостоять им», — приводит слова Фойта AS.

«Вильярреал» обыграл «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги:

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Напомним, первая встреча состоится в Англии, на стадионе «Энфилд» в среду, 27 апреля. Её начало запланировано на 22:00 мск.