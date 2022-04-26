Унаи Эмери оценил шансы «Вильярреала» на победу в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», который пройдет в среду, 27 апреля.
«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа в 1/8 финала над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью.
В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» – классная команда, как и «Бенфика». Нас ждёт увлекательное противостояние», – приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.
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