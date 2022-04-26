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Кечинов: хорошо, что Федун продолжит финансировать «Спартак» — можно быть спокойным

Кечинов: хорошо, что Федун продолжит финансировать «Спартак» — можно быть спокойным
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна.

«Для «Спартака», конечно же, хорошо, что Федун остаётся. Если продолжится стабильное финансирование и клуб останется на плаву — это естественно и хорошо. Если была бы какая-то альтернатива, где были бы люди, заинтересованные в покупке, — можно было подумать. Сейчас таковых нет. Поэтому хорошо, что Федун остаётся и продолжает финансировать команду. Значит, за «Спартак» можно быть спокойным», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Леонид Федун отреагировал на информацию, что он может продать клуб. Функционер заявил, что не собирается ни продавать клуб, ни уезжать из России.

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