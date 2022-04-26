«Манчестер Сити» — «Реал»: составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Реала» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Стоунз, Зинченко, Де Брёйне, Родри, Б. Силва, Марез, Жезус, Фоден.



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.



Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» (1:0), а «Реал» оказался сильнее «Челси» (5:4).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).