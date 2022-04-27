Президент «Барселоны» — о трансфере Холанда: нет, он очень дорогой

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему возможного трансфера норвежского нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
После окончания встречи с руководителями «Барселоны» во вторник, 26 апреля, Лапорта фотографировался с группой школьников. Один из детей спросил президента «Барселоны», подпишут ли сине-гранатовые Эрлинга Холанда.
«Холанд? Нет, он очень дорогой», – приводит ответ Лапорты Marca.
Напомним, ранее появилась информация о том, что нападающий дортмундской «Боруссии» согласовал условия перехода с «Манчестер Сити» и готовится стать самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за «Боруссию» Дортмунд 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.
- 27 апреля 2022
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