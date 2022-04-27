Российский тренер Адиев подтвердил, что возглавил сборную Казахстана

Российский тренер карагандинского «Шахтёра» Магомед Адиев сообщил, что стал наставником сборной Казахстана.
«Да, можно сказать, что я возглавил сборную Казахстана. Подписан ли контракт? Пока нет. Но есть договорённость, что подпишу его послезавтра на встрече с представителями федерации. Останусь ли в карагандинском «Шахтёре»? Будем обсуждать это более детально после подписания контракта. Обсудим и с руководством «Шахтёра», и с Казахстанской федерацией футбола», — цитирует Адиева Legalbet.
Экс-тренер «Анжи» сейчас возглавляет карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке». Сборная Казахстана по сумме двух встреч переиграла Молдавию в Лиге наций. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.
- 27 апреля 2022
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