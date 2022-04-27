Экс-тренер сборной Грузии Вайсс прокомментировал трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Бывший тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».



«Хвича способен проявить себя в Серии А. Если бы у него не было качеств, то «Наполи» бы им не заинтересовался. Три года назад я сам дал ему шанс, совсем молодому футболисту, в сборной Грузии. Зная его игровые характеристики, я полностью уверен, что у него получится. Думаю, «Наполи» покупает его, чтобы дать шанс вместо Инсинье.



Это большой трансфер. Переход Хвичи в «Наполи» — это очень хороший знак для него самого, для грузинского футбола. Хвича очень талантливый футболист, у него хорошая голова. Если он будет правильно относиться к делу, его ждёт большая карьера. Для «Наполи» это отличный футболист. У него есть схожие качества с Инсинье, поэтому его и покупают», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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