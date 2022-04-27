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Бензема объяснил, почему решил пробить пенальти «паненкой» в полуфинале Лиги чемпионов

Бензема объяснил, почему решил пробить пенальти «паненкой» в полуфинале Лиги чемпионов
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34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, оформивший дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (3:4), объяснил, почему решил пробить пенальти «паненкой».

«Все вратари изучили мои пенальти, и мне пришлось изменить их стиль исполнения. Мой пенальти в ворота «Манчестер Сити» был хладнокровным», — приводит слова Карима Бензема BT Sport в своём «твиттере».

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Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

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