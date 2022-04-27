Бензема: в ответной игре «Реал» собирается сделать что-то волшебное, а именно – победить

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, оформивший дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4), рассказал об ожиданиях от ответной встречи.

«Поражение – никогда не является хорошим результатом, тем более, что нас по-настоящему вдохновляет игра в Лиге чемпионов. Самое главное — мы никогда не складываем оружие и идём до конца. Теперь мы должны ехать на «Бернабеу», и нам как никогда понадобится помощь наших болельщиков, мы собираемся сделать что-то волшебное, а именно – победить», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.