«Не нравится мой футбол – верни Пиоли!» Сарри вступил в конфликт с президентом «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вступил в конфликт с президентом римского клуба Клаудио Лотито, информирует Sport Mediaset.

Согласно сведениям источника, ссора произошла после матча 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» уступил «Милану» (1:2). Римляне упустили ничью на последних минутах игры, что вызвало яростное недовольство президента клуба, который сказал тренеру: «Ты видел как играет «Милан»? Делать дальние забросы не запрещено». Сарри возмутила критика главы «Лацио», и он ответил: «Это мой футбол, если он тебе не нравится – верни обратно в команду Пиоли!»

После 34 сыгранных матчей «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. «Россонери» набрали 74 очка. «Лацио» (56) находится на шестой строчке в таблице.