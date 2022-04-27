«Ливерпуль» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквезе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.



Игру обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Помогать ему будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Славко Винчич (Словения).



Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1).