«Ливерпуль» — «Вильярреал»: хозяева открыли счёт на 53-й минуте

Сегодня, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречается с «Вильярреалом». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу.

Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Помогают ему Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Славко Винчич (Словения).



Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).