Рио Фердинанд: сейчас лучший состав «Ливерпуля» из всех, что я когда-либо видел

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче с «Вильярреалом» (2:0).

«Ливерпуль» в полной мере удушил «Вильярреал». Это лучший состав «Ливерпуля» из всех, что я когда-либо видел, — он беспощаден. Тем, как он продавливает соперников своей энергией, старательностью, можно только любоваться и восхищаться», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте: Джордан Хендерсон выполнил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» собственному голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. При этом мерсисайдцы забили ещё несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ливерпуля» со счётом 2:0.