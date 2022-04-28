Леонардо Бонуччи планирует стать тренером после завершения карьеры

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи намерен заняться тренерской деятельностью после завершения профессиональной карьеры. Об этом заявила жена футболиста Мартина Маччари.
«У меня нет никаких сомнений в том, что он останется в футболе. Это его жизнь. Он любит футбольное поле и хочет стать тренером», — цитирует Мартину Tuttosport.
Бонуччи дебютировал на взрослом уровне в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу». В сезоне-2017/2018 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан туринцев. С 2010 года вызывается в сборную Италии. Действующий контракт бьянконери с 32-летним итальянским футболистом рассчитан до лета 2024 года.
- 28 апреля 2022
-
13:49
-
13:37
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:54
-
12:53
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:08
-
11:58
-
11:56
-
11:55
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:38
-
11:25
-
11:23
-
11:16
-
11:14
-
11:07
-
11:02
-
10:55
-
10:47
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:25
-
10:12
-
10:12
-
10:06
-
10:03
-
09:56