Леонардо Бонуччи планирует стать тренером после завершения карьеры

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи намерен заняться тренерской деятельностью после завершения профессиональной карьеры. Об этом заявила жена футболиста Мартина Маччари.



«У меня нет никаких сомнений в том, что он останется в футболе. Это его жизнь. Он любит футбольное поле и хочет стать тренером», — цитирует Мартину Tuttosport.



Бонуччи дебютировал на взрослом уровне в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу». В сезоне-2017/2018 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан туринцев. С 2010 года вызывается в сборную Италии. Действующий контракт бьянконери с 32-летним итальянским футболистом рассчитан до лета 2024 года.

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