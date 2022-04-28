Вратарь «Спартака-2» Акмурзин: в «Барсе» спрашивали: «Ого! Россия? А где она находится?»

Вратарь «Спартака-2» Тимур Акмурзин рассказал, как находился на стажировке в испанской «Барселоне».
«Больше всего поразило, что весь клуб реально живёт футболом. Повара, обслуживающий персонал — все знают игроков юношеских команд, интересуются их делами. Для сотрудников «Барселоны» футбол – смысл жизни.
Мы тренировались рядом с основной командой, они были буквально через поле. Видел Хави, Роналдиньо, Вальдеса и всех-всех-всех. У них ещё у каждого номер машины соответствовал тому, что на спине. Смешно было, как папарацци снимали игроков из-за кустов. Вот прямо как в кино показывают: сидит человек в кустах, вылез, сфотографировал кого-то нужного и спрятался обратно.
Меня местные ребята спрашивали, откуда я. Когда отвечал, что из России, реакция часто была такая: «Ого! Россия? Слушай, а где она вообще находится?» — цитирует Акмурзина Sports.ru.
- 28 апреля 2022
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