Левандовски уверен, что не получит «Золотой мяч» в «Баварии», поэтому хочет уйти в «Барсу»

Стало известно, почему нападающий Роберт Левандовски хочет покинуть мюнхенскую «Баварию».



Как сообщает Sport.es, польский форвард уверен, что не выиграет «Золотой мяч» в Мюнхене вне зависимости от статистики и количества трофеев, которые он возьмёт с «Баварией», поэтому футболист хочет перейти в «Барсу».



Ранее стало известно, что каталонский клуб предложил Левандовскому контракт на два сезона, который может быть продлён ещё на один год, если этого захочет футболист. Самой «Баварии» за Левандовского «Барселона» готова предложить около € 35 млн.



33-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 48 голов и шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

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