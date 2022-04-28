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The Telegraph: Рангник будет совмещать работу в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии

The Telegraph: Рангник будет совмещать работу в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который должен со следующего сезона перейти на должность консультанта клуба, вероятно, будет совмещать работу в Манчестере и сборной Австрии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц. Отмечается, что тренер очень заинтересован в работе в сборной Австрии. Перед назначением в национальную команду Рангнику нужно будет согласовать это с «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Рангник согласился возглавить сборную Австрии. В пятницу, 29 апреля, глава местной футбольной федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру немца президиуму организации, после чего может быть объявлено о назначении Рангника.

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