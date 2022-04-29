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Победный мяч Анхелиньо на 85-й минуте — в видеообзоре матча «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»

Победный мяч Анхелиньо на 85-й минуте — в видеообзоре матча «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»
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Вчера, 28 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в первом полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Рейнджерс». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 85-й минуте отличился защитник Анхелиньо.

Обслуживала встречу французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Ему помогали ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный рефери – Клеман Тюрпен.

Напомним, в четвертьфинале турнира «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.

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