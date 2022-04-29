Матич про 1:1 с «Челси»: «Манчестер Юнайтед» продемонстрировал характер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
«Мы играли против очень хорошей команды. Возможно, у них было больше моментов, чем у нас, но 1:1 — это справедливый результат. Сегодняшняя игра в нашем исполнении была намного лучше, чем в предыдущие пару недель. Мы показали, что не сдаёмся, и продемонстрировали характер. Это была хорошая реакция со стороны нашей команды», — цитирует Матича BBC со ссылкой на Sky Sports.
После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.
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