Рангник ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о возможном назначении на пост наставника национальной команды Австрии.

«Давайте поговорим сегодня вечером о «Манчестер Юнайтед». Я могу подтвердить, что определенно продолжу работу в качестве консультанта». Пока мы с Эриком тен Хагом не разговаривали. Но я более чем счастлив и готов помочь и изменить ситуацию к лучшему. Это оставит мне место для другой работы, но это то, о чём мы договорились в ноябре прошлого года», — приводит слова Рангника BBC.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист согласился возглавить австрийскую национальную команду. Ожидается, что 29 апреля, глава местной футбольной федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру немца президиуму организации, после чего может быть объявлено о назначении Рангника.

Ральф Рангник возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 3 декабря. Ранее сообщалось, что в конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «красных дьяволов».