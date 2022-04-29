17-летний Гарначо отреагировал на свой дебют за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

17-летний полузащитник Алехандро Гарначо отреагировал на свой дебют в составе «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:1).



«Не могу выразить словами всё то, что сейчас чувствую, но я мечтал об этом моменте с четырёх лет. Я хотел бы поблагодарить всех в клубе за предоставленную мне возможность, мою семью за то, что всегда были рядом со мной, моих друзей и всех болельщиков за их постоянную поддержку», — написал Алехандро Гарначо в своих социальных сетях.



После 33 сыгранных туров «Челси» находится на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков и находится на шестой строчке в таблице.