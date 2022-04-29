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Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии

Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии
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Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии, информирует официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Рангник вступит в новую должность в конце мая 2021 года. Контракт Ральфа со сборной Австрии рассчитан на два года, но если команда пройдёт отбор на Евро-2024, то сотрудничество будет автоматически продлено ещё на два года.

«Мы очень рады, что смогли привлечь Ральфа Рангника, выдающегося специалиста в области международного футбола, в качестве главного тренера сборной Австрии. Мы все убеждены, что он идеальный кандидат и что его видение футбола будет способствовать развитию национальной сборной», — сказал президент Австрийского футбольного союза Герхард Миллетич.

Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.

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