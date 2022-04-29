Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» не отвлекать его от матчей «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который после окончания текущего сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», попросил «красных дьяволов» не беспокоить его перед матчами, сообщает ESPN.



По информации источника, нидерландский специалист попросил «МЮ» не отвлекать его за 48 часов до матчей «Аякса», чтобы полностью сконцентрироваться на подготовке к играм.



Напомним, соглашение «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.



Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ», а также будет параллельно возглавлять сборную Австрии.