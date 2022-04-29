«Посмотрим». Полузащитник «ПСЖ», которым интересуется «Барселона», — о своём будущем

Полузащитник «ПСЖ» Ксави Симонс, чей контракт с парижской командой истекает в конце сезона, высказался о своём будущем.

«Сейчас я счастлив здесь, в Париже, а дальше посмотрим», — приводит слова Симонса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена вернуть Симонса и готовит контракт для 18-летнего футболиста, чьё соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что у Симонса, помимо интереса «Барселоны», есть ряд предложений от других команд.



Симонс находился в структуре «Барселоны» с 2010 по 2019 год, перейдя в «ПСЖ» в статусе свободного агента. За первую команду парижан нидерландский футболист принял участие в девяти матчах, отдав одну результативную передачу.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры:

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