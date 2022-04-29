Анчелотти — о словах Почеттино про Мбаппе: иногда тренеры не говорят правду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист ранее заявил, что он вместе с нападающим Килианом Мбаппе на 100% остаются во французской команде на сегодняшний день.

«Почеттино сказал, что Мбаппе на 100% останется? Ну иногда тренеры не говорят правду…» — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось о возможной тренерской рокировке: Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм», а Антонио Конте, ныне тренирующий лондонскую команду, — «ПСЖ».

Мадридский «Реал» назывался главным претендентом на подписание 23-летнего Мбаппе свободным агентом в конце сезона.

Видеобзор. «Реал» обыграл «Осасуну» в 33-м туре Ла Лиги:

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