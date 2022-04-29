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Почеттино: я не говорил, что Мбаппе на 100% останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Почеттино: я не говорил, что Мбаппе на 100% останется в «ПСЖ» на следующий сезон
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино опроверг слова о нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне? Я этого не говорил, это было не моё сообщение. Я ответил — на сегодняшний день, а не на следующий сезон», — приводит слова Почеттино Amazon Prime.

Ранее в сети появились слова Почеттино. Аргентинский специалист уверял на 100%, что 23-летний Мбаппе останется во французской команде на следующий сезон. То же самое Почеттино говорил и про себя.

Также сообщалось о возможной тренерской рокировке: Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм», а Антонио Конте, ныне тренирующий лондонскую команду, — «ПСЖ».

Мадридский «Реал» назывался главным претендентом на подписание 23-летнего Мбаппе свободным агентом в конце сезона.

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