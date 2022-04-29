Почеттино: я не говорил, что Мбаппе на 100% останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино опроверг слова о нападающем команды Килиане Мбаппе.
«Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне? Я этого не говорил, это было не моё сообщение. Я ответил — на сегодняшний день, а не на следующий сезон», — приводит слова Почеттино Amazon Prime.
Ранее в сети появились слова Почеттино. Аргентинский специалист уверял на 100%, что 23-летний Мбаппе останется во французской команде на следующий сезон. То же самое Почеттино говорил и про себя.
Также сообщалось о возможной тренерской рокировке: Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм», а Антонио Конте, ныне тренирующий лондонскую команду, — «ПСЖ».
Мадридский «Реал» назывался главным претендентом на подписание 23-летнего Мбаппе свободным агентом в конце сезона.
- 29 апреля 2022
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
21:25
-
21:11
-
20:48
-
20:32
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:20
-
18:20
-
18:08