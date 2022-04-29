Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 в апреле, сообщает официальный сайт железнодорожников.



За французского форварда «Локомотива» проголосовали как эксперты, так и болельщики. Изидор обошёл в голосовании вратаря «Динамо» Антона Шунина, нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и хавбека «Химок» Дениса Глушакова.



Изидор в четырёх апрельских матчах забил четыре мяча. Форвард оформил дубль в матче с «Сочи» (2:2), а также отметился взятием ворот во встречах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:0).



Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.