Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком РПЛ в апреле
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 в апреле, сообщает официальный сайт железнодорожников.

За французского форварда «Локомотива» проголосовали как эксперты, так и болельщики. Изидор обошёл в голосовании вратаря «Динамо» Антона Шунина, нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и хавбека «Химок» Дениса Глушакова.

Изидор в четырёх апрельских матчах забил четыре мяча. Форвард оформил дубль в матче с «Сочи» (2:2), а также отметился взятием ворот во встречах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:0).

Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.

Новость по теме
Изидор: я подписал контракт с «Локо» на 4 года — могу остаться в России на полный срок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022