Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 в апреле, сообщает официальный сайт железнодорожников.
За французского форварда «Локомотива» проголосовали как эксперты, так и болельщики. Изидор обошёл в голосовании вратаря «Динамо» Антона Шунина, нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза, полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и хавбека «Химок» Дениса Глушакова.
Изидор в четырёх апрельских матчах забил четыре мяча. Форвард оформил дубль в матче с «Сочи» (2:2), а также отметился взятием ворот во встречах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:0).
Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
- 29 апреля 2022
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