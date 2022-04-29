Ватцке: Холанд ушёл бы в «МЮ», если бы не сумма отступных в его контракте с «Боруссией»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, почему клуб прописал сумму отступных в контракте нападающего Эрлинга Холанда.

«Мы прописали сумму отступных в контракте Холанда лишь потому, что в обратном случае он бы перешёл в «Манчестер Юнайтед». Ему нужно принять решение о своём будущем, в конце концов он его найдёт. Нам нужно найти нового Холанда. Я уверен, что мы найдём нового Холанда», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

21-летний Холанд стал футболистом немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн (данные Transfermarkt). Ранее сообщалось, что в контракте Холанда прописана сумма отступных в размере € 75 млн. Это условие вступит в силу с лета 2022 года.