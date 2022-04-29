Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ватцке: Холанд ушёл бы в «МЮ», если бы не сумма отступных в его контракте с «Боруссией»

Ватцке: Холанд ушёл бы в «МЮ», если бы не сумма отступных в его контракте с «Боруссией»
Комментарии

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, почему клуб прописал сумму отступных в контракте нападающего Эрлинга Холанда.

«Мы прописали сумму отступных в контракте Холанда лишь потому, что в обратном случае он бы перешёл в «Манчестер Юнайтед». Ему нужно принять решение о своём будущем, в конце концов он его найдёт. Нам нужно найти нового Холанда. Я уверен, что мы найдём нового Холанда», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

21-летний Холанд стал футболистом немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн (данные Transfermarkt). Ранее сообщалось, что в контракте Холанда прописана сумма отступных в размере € 75 млн. Это условие вступит в силу с лета 2022 года.

Новость по теме
«Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием Холанда и Левандовского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022