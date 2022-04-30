Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Лацио»

Итальянский «Лацио» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По сведениям источника, заинтересованность в переходе футболиста может проявить главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал с полузащитником в английской команде.



«Лацио» считает, что Лофтус-Чик станет идеальной заменой для Сергея Милинковича-Савича, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».



26-летний Лофтус-Чик — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Англии участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал пять результативных передач.



Соглашение между Лофтусом-Чиком и «Челси» истекает в 2024 году.