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Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Лацио»

Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Лацио»
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Итальянский «Лацио» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, заинтересованность в переходе футболиста может проявить главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал с полузащитником в английской команде.

«Лацио» считает, что Лофтус-Чик станет идеальной заменой для Сергея Милинковича-Савича, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

26-летний Лофтус-Чик — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Англии участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал пять результативных передач.

Соглашение между Лофтусом-Чиком и «Челси» истекает в 2024 году.

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