Хавбек «Челси» может продолжить карьеру в «Лацио»
Поделиться
Итальянский «Лацио» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, заинтересованность в переходе футболиста может проявить главный тренер римлян Маурицио Сарри, который работал с полузащитником в английской команде.
«Лацио» считает, что Лофтус-Чик станет идеальной заменой для Сергея Милинковича-Савича, которым активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
26-летний Лофтус-Чик — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Англии участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал пять результативных передач.
Соглашение между Лофтусом-Чиком и «Челси» истекает в 2024 году.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
00:43
-
00:19
-
00:08
-
00:06
-
00:03
-
00:02
- 29 апреля 2022
-
23:53
-
23:35
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:13
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
21:25
-
21:11
-
20:48
-
20:32
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:00
-
19:37
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:24
Партнерский контент