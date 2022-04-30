Актёр Баринов: если «Локомотив» отберёт у «Зенита» очки, это можно воспринимать как чудо

Актёр Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Если «Локомотив» отберёт у «Зенита» очки, то это можно воспринимать как чудо. У «Локомотива» свои задачи? Нет. Какие у «Локомотива» задачи? Думаю, что «Локомотив» не отберёт. Само собой, «Зенит» — однозначный фаворит. Но всё может быть. Может, и повезёт», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» набрал 58 очков в 26 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (41) — на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).
- 30 апреля 2022
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