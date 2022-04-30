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Роберто Манчини может стать главным тренером «Тоттенхэм Хотспур»

Роберто Манчини может стать главным тренером «Тоттенхэм Хотспур»
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

По информации источника, итальянский специалист попал в шорт-лист в качестве потенциальной замены Антонио Конте в «Тоттенхэм Хотспур». Также в списке находится наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что Конте с нового сезона может заменить в «Пари Сен-Жермен» их главного тренера Маурисио Почеттино. Говорилось, что итальянский специалист даже озвучил три условия своей работы в клубе и назвал зарплату, которую хочет получать на новой работе.

Напомним, Манчини уже имеет опыт работы в чемпионате Англии. С 2009 по 2013 год специалист возглавлял «Манчестер Сити».

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