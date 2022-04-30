Роберто Манчини может стать главным тренером «Тоттенхэм Хотспур»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.



По информации источника, итальянский специалист попал в шорт-лист в качестве потенциальной замены Антонио Конте в «Тоттенхэм Хотспур». Также в списке находится наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер.



Ранее сообщалось, что Конте с нового сезона может заменить в «Пари Сен-Жермен» их главного тренера Маурисио Почеттино. Говорилось, что итальянский специалист даже озвучил три условия своей работы в клубе и назвал зарплату, которую хочет получать на новой работе.



Напомним, Манчини уже имеет опыт работы в чемпионате Англии. С 2009 по 2013 год специалист возглавлял «Манчестер Сити».

Новость по теме Антонио Конте хочет получать в «ПСЖ» € 30 млн в год