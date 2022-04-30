Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Сабович: Глушаков гордится временем в «Спартаке»

Игрок «Химок» Сабович: Глушаков гордится временем в «Спартаке»
Комментарии

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович поделился мнением об одноклубнике Денисе Глушакове.

«Конечно, он рассказывал о чемпионстве. Он гордится временем, которое провёл в «Спартаке». Денис – лучший опорник России? Возможно, да. Меня поражает, как он в таком возрасте продолжает находить мотивацию, выходит на тренировки, на игры, сколько он забивает голов. Он является очень важной частью коллектива».

Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков сыграл в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.

После 26 сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Новость по теме
Глушаков установил свой лучший показатель по голам в РПЛ со времён «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022