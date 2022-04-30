Игрок «Химок» Сабович: Глушаков гордится временем в «Спартаке»
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Полузащитник «Химок» Бесард Сабович поделился мнением об одноклубнике Денисе Глушакове.
«Конечно, он рассказывал о чемпионстве. Он гордится временем, которое провёл в «Спартаке». Денис – лучший опорник России? Возможно, да. Меня поражает, как он в таком возрасте продолжает находить мотивацию, выходит на тренировки, на игры, сколько он забивает голов. Он является очень важной частью коллектива».
Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков сыграл в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.
После 26 сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
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