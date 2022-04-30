«Ливерпуль» одолел «Ньюкасл Юнайтед» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 19-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта. Результативную передачу отдал нападающий мерсисайдской команды Диогу Жота.
«Ливерпуль» набрал 82 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (80) и лондонский «Челси» (66). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Ньюкасл» проведёт встречу с «Манчестер Сити».
- 30 апреля 2022
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