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«Ливерпуль» одолел «Ньюкасл Юнайтед» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

«Ливерпуль» одолел «Ньюкасл Юнайтед» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
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В матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 19-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта. Результативную передачу отдал нападающий мерсисайдской команды Диогу Жота.

«Ливерпуль» набрал 82 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на девятом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (80) и лондонский «Челси» (66). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Ньюкасл» проведёт встречу с «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
30 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Кейта – 19'
Комментарии
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