Хохлов предположил, с чем связана нестабильная игра «Динамо» в весенней части сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение бывшего клуба в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом» (2:3).

«Фактически чемпионская гонка закончена. Если до этого «Динамо» создавало конкуренцию «Зениту», то в последних матчах, исходя из результатов, петербуржцы чемпионство не отпустят. С чем связываю осечки в последних турах? По осенней части чемпионата игра команды мне очень нравилась. Весной же, видимо, больше начали играть на результат. Я не знаю, с давлением это связано или ещё с чем-то. Скажу одно: игра команды перестала быть такой яркой. Соответственно, пошли ошибки и осечки. Возможно, команда не справилась с тем, что участвует в чемпионской гонке. Как по мне, второе место и борьба в Кубке России — хороший результат. В Кубке просто не будет: «Алания» и «Енисей» выбили уже не одну команду из РПЛ. Просто точно не будет», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.