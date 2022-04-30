Игорь Колыванов: «Динамо» сделало всё, чтобы «Зенит» сегодня стал чемпионом
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Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал поражение московского «Динамо» в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).
«Динамо» сегодня сделало всё, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Начало матча было сумасшедшим, а потом взяли и бросили играть. Как будто команды местами поменялись. У «Зенита» сегодня есть шанс дома стать чемпионом. Не на выезде, а именно в родных стенах выиграть чемпионат четвёртый раз подряд», — рассказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Зенит» может в четвёртый раз подряд выиграть чемпионат России (РПЛ). Для этого команде Сергея Семака сегодня, 30 апреля, нужно обыграть в домашнем матче московский «Локомотив».
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